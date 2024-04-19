Наталія Гуменюк обіймала посаду речниці Сил оборони Півдня, однак 19 квітня стало відомо про її звільнення. Відповідне рішення ухвалив Генеральний штаб ЗСУ.

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Наразі шукають заміну

Генштаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024,

– мовиться в повідомленні.

Там також зазначили, що станом на зараз шукають фахівця, який стане новим "голосом" Сил оборони Півдня.

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі.

Цього рішення вимагали медійники