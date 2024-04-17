Причиною цього стали звинувачення у бік речниці щодо заборони висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності. Зокрема, це стосується Херсонської області.

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Медійники закликали усунути Гуменюк від її посади

Інститут масової інформації опублікував заяву медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича щодо прохання замінити Гуменюк на "компетентнішу особу" і "не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".

Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів,

– мовиться у зверненні.

Журналісти також звернулися з проханням надати їм доступ до районів Херсонської області та сусідніх районів. Вони стверджують, що ці райони були заблоковані Наталією Гуменюк протягом тривалого періоду, що призвело до значних інформаційних наслідків для України.

Спільну заяву підписали українське об'єднання "Медіарух", громадська організація "Детектор медіа" та близько 100 представниками українських та іноземних ЗМІ,

Наразі і Гуменюк, і Оперативне командування "Південь" утримуються від надання будь-яких коментарів щодо звернення ЗМІ.

Зверніть увагу! "Медіарух" – спільнота, що об'єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. "Медіарух" започатковано 5 лютого 2019 року, наразі спільнота складається з близько 70 журналістів та медійників.

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