Причиной этого стали обвинения в сторону пресс-секретаря о запрете освещать военные преступления России в зоне ее ответственности. В частности, это касается Херсонской области.

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Медийщики призвали отстранить Гуменюк от ее должности

Институт массовой информации опубликовал заявление медийщиков к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу по просьбе заменить Гуменюк на "более компетентное лицо" и "не допускать ее к любому управлению коммуникациями".

Уверены, что лицо, которое руководит коммуникациями ОСУВ во время войны, должна уметь адекватно и профессионально взаимодействовать с медиа, понимать чрезвычайную важность освещения событий с фронта, необходимость документирования и привлечения внимания к преступлениям россиян. И ни в коем случае не ставить неоправданные ограничения, которые препятствуют работе журналистов,

– говорится в обращении.

Журналисты также обратились с просьбой предоставить им доступ к районам Херсонской области и соседних районов. Они утверждают, что эти районы были заблокированы Натальей Гуменюк в течение длительного периода, что привело к значительным информационным последствиям для Украины.

Совместное заявление подписали украинское объединение "Медиадвижение", общественная организация "Детектор медиа" и около 100 представителями украинских и иностранных СМИ,

Сейчас и Гуменюк, и Оперативное командование "Юг" воздерживаются от предоставления каких-либо комментариев относительно обращения СМИ.

Обратите внимание! "Медиадвижение" – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. "Медиарух" основано 5 февраля 2019, сейчас сообщество состоит из около 70 журналистов и медийщиков.

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