Причины увольнения Наталья Гуменюк не уточнила. Кроме того, доподлинно неизвестно, кто именно возглавляет координационный прессцентр Сил обороны Юга.
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Гуменюк уволилась из пресс-центра Сил обороны Юга
На своей странице в Фейсбуке Наталья Гуменюк ответила на многочисленные комментарии украинцев, которые переживали из-за того, что капитан исчезла с информационного поля наших средств массовой информации.
Когда впереди много интересного... а кто-то там ванговал, что Гуменюк все... правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по Силам,
– написала она.
Несмотря на это, на своей фейсбук-странице капитан 1 ранга указала новое место работы – в пресс-центре Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины.
Гуменюк изменила место роботы в фейсбуке / Скриншот 24 Канала
Капитан осталась в Силах обороны Украины
В комментарии журналистам 24 Канала Гуменюк подтвердила, что уже не находится в Вооруженных силах Украины, но осталась в Силах обороны нашего государства.
Журналисты Суспильного рассказали, что ранее в комментарии Наталья Гуменюк заявляла, которые переводят в подразделение Морской охраны Госпогранслужбы Украины.
К тому же журналистам "РБК-Украина" собеседники рассказали, что капитана 1 ранга перевели на "другое направление" деятельности.