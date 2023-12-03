Причини звільнення Наталія Гуменюк не уточнила. Крім того, достеменно невідомо, хто саме очолює координаційний пресцентр Сил оборони Півдня.

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Гуменюк звільнилася з пресцентру Сил оборони Півдня

На своїй сторінці у фейсбук Наталія Гуменюк відповіла на численні коментарі українців, які переживали через те, що капітан зникла з інформаційного поля наших засобів масової інформації.

Коли попереду багато цікавого ... а хтось там вангував, що Гуменюк усьо... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по Силах,

– написала вона.

Попри це, на своїй фейсбук-сторінці капітан 1 рангу вказала нове місце роботи – у пресцентрі Морської охорони у Державній прикордонній службі України.

У коментарі журналістам 24 Каналу Гуменюк підтвердила, що вже не перебуває у Збройних Силах України, але лишилася у Силах оборони нашої держави.

Журналісти Суспільного також розповіли, що раніше у коментарі Наталія Гуменюк заявляла, що її переводять у підрозділ Морської охорони Держприкордонслужби України.

До того ж журналістам "РБК-Україна" співрозмовники розповіли, що капітана 1 рангу перевели на "інший напрямок" діяльності.

Капітан поки не коментує чутки про своє звільнення

Як дізнався 24 Канал, на звернення журналістів Гуменюк сказала, що вся інформація про звільнення її з об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України є лише чутками.

Вона наголосила, що сама нічого не зазначала про своє звільнення з посади, а всю інформацію перекрутили телеграм-канали й неправильно протрактували її пост.

Довідка! Посаду очільниці пресцентру Сил оборони Півдня України Гуменюк очолювала з весни 2022 року. Вона займалася комунікацією зі ЗМІ та повідомляла останню інформацію з Південного напрямку.