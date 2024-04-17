В ефірі Радіо Свобода вона заявила, що журналісти не навели достатньо доказів у своїй заяві. Зазначимо, що причиною звернення медійників стали заборони висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності.

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Реакція Гуменюк

За словами Наталії Гуменюк, у заяві медійників не наведено жодного доказу. Вона додала, що не було жодного порушення наказу №73 з боку Центру стратегічних комунікацій об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.

Гуменюк зазначила, до висвітлення відбувалося навіть у надскладних умовах

Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку, але "з огляду на безпеку операцій",

– сказала вона.

За її словами, варто усвідомлювати, що має бути збереженою безпека операцій і рішення командувача є вирішальним.

Що цьому передувало