В эфире Радио Свобода она заявила, что журналисты не привели достаточно доказательств в своем заявлении. Отметим, что причиной обращения медийщиков стали запреты освещать военные преступления России в зоне ее ответственности.

Смотрите также Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

Реакция Гуменюк

По словам Натальи Гуменюк, в заявлении медийщиков не приведено ни одного доказательства. Она добавила, что не было никакого нарушения приказа №73 со стороны Центра стратегических коммуникаций объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.

Гуменюк отметила, к освещению происходило даже в сверхсложных условиях

То, что обвиняется о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке, но "учитывая безопасность операций",

– сказала она.

По ее словам, стоит осознавать, что должна быть сохранена безопасность операций и решение командующего является решающим.

Что этому предшествовало