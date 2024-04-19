Наталья Гуменюк занимала должность спикера Сил обороны Юга, однако 19 апреля стало известно о ее увольнении. Соответствующее решение принял Генеральный штаб ВСУ.

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Сейчас ищут замену

Генштаб Вооруженных Сил Украины провел ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что по состоянию на сейчас ищут специалиста, который станет новым "голосом" Сил обороны Юга.

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме.

Этого решения требовали медийщики