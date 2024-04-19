Про звільнення речниці стало відомо сьогодні, 19 квітня. Наразі не було інформації про те, хто замінить Гуменюк на посаді. Невідомо також, чим тепер займатиметься і сама Гуменюк.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня.

У фейсбуці Наталя Гуменюк сьогодні опублікувала пост, який, імовірно, має відсилку до її звільнення. Хоч у публікації не має жодних прямих згадок на це.

"А сонце все одно сильніше хмар...", – ідеться у повідомленні Гуменюк.

До публікації колишня речниця додала відповідне фото.



У день свого звільнення Гуменюк опублікувала фото сонця і моря / Фото з фейсбуку речниці

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