Про звільнення речниці стало відомо сьогодні, 19 квітня. Наразі не було інформації про те, хто замінить Гуменюк на посаді. Невідомо також, чим тепер займатиметься і сама Гуменюк.
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У Генштабі ЗСУ повідомили, що триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня.
У фейсбуці Наталя Гуменюк сьогодні опублікувала пост, який, імовірно, має відсилку до її звільнення. Хоч у публікації не має жодних прямих згадок на це.
"А сонце все одно сильніше хмар...", – ідеться у повідомленні Гуменюк.
До публікації колишня речниця додала відповідне фото.
У день свого звільнення Гуменюк опублікувала фото сонця і моря / Фото з фейсбуку речниці
Конфлікт медійників і Гуменюк: що передувало звільненню
- 16 квітня Інститут масової інформації опублікував заяву, у якій медійники скаржилися на те, що їм забороняли перебувати на багатьох ділянках на південному фронті.
- Медійники пояснили, що через це громадськість втрачає можливість побачити злочини, скоєні окупантами. Журналісти вимагали звільнити Наталію Гуменюк із займаної посади.
- Наступного дня, 17 квітня, Гуменюк відповіла на заклики журналістів і відкинула звинувачення медійників. Вона наголосила, що діє у повній відповідності до наказу.