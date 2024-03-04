Сьогодні, 4 березня, на сайті президента з'явилися два накази про звільнення колишнього очільника Сил підтримки ЗСУ та призначення нового.

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Нове кадрове рішенння

Так, Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця.

Відомо, що генерал-майор Дмитро Герега обіймав цю посаду з 21 серпня 2021 року.

А новопризначений очільник Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ у цих самих силах. Також під час війни на сході він виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на Донеччині.

Довідка: До Сил підтримки ЗСУ входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.