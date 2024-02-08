Під час вечірнього звернення Зеленський оголосив про рішення замінити Головнокомандувача. Замість Валерія Залужного він призначив Главкомом Олександра Сирського.

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Провів десятки розмов

Також український лідер повідомив, що ухвалив рішення про оновлення керівного складу Збройних Сил. Починаючи з сьогоднішнього дня, до управління армією приступає нова команда.

Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці,

– пояснив своє рішення президент.

За словами глави держави, відбір до нового складу керівництва ЗСУ відбувається дуже ретельно. Передусім, враховують досвід, який зараз послужить оновленню війська.

Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії,

– повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що усі ці люди будуть служити під началом нового Головнокомандувача Олександра Сирського, відомого успішними операціями з оборони Київщини та звільнення Харківщини.

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