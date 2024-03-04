Сегодня, 4 марта, на сайте президента появились два приказа об увольнении бывшего главы Сил поддержки ВСУ и назначении нового.

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Новое кадровое решение

Так, Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил на его место Александра Яковца.

Известно, что генерал-майор Дмитрий Герега занимал эту должность с 21 августа 2021 года.

А новоназначенный глава Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Александр Яковец ранее был начальником инженерных войск в этих же силах. Также во время войны на Востоке он выполнял немало боевых задач по обустройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области.

Справка: В Силы поддержки ВСУ входят: войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.

Роль Сил поддержки ВСУ

Ранее в интервью для АрмияInform Александр Яковец рассказывал о роле Сил поддержки, которую они сыграли и играют во время полномасштабного вторжения. Основная их задача – подготовить почву для обороны, ослабить мобильность врага, а также создать условия для контрнаступления.

Нередко инженерная поддержка войск имеет решающее значение для успеха операций. Так, фортификационные заграждения сдерживают противника во время наступления. В то же время без устройства понтонно-мостовых переправ через водные препятствия было бы невозможно проведение контрнаступательных действий как на Херсонском, так и на Харьковском направлениях.

И, наоборот, подрывы мостов, путепроводов неоднократно замедляли движение россиян или полностью блокировали их продвижение на определенном участке фронта.

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