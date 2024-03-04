Россияне продолжают терять под Авдеевкой невероятное количество своих военных. В то же время ВСУ мужественно сдерживают натиск врага.
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Удар по оккупантам
В 3 ОШБр рассказали, что ночью в одной из лесополос вблизи Авдеевки с помощью беспилотника бойцы выследили движение вражеской пехоты. Военные с неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.
Выжженная земля и остатки пехоты противника – уничтожение врага на Авдеевском направлении бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел",
– добавили в Третьей штурмовой.
Ликвидация российских оккупантов под Авдеевкой: смотрите видео
Ситуация возле Авдеевки
- Сейчас ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, наши силы сдерживают врага. В то же время бои в этом регионе продолжаются. ВСУ сдерживают врага в районе населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое.
- После отхода ВСУ из Авдеевки у врага эйфория и он пытается продвигаться дальше. Российская армия буквально с колес пыталась въехать в небольшие населенные пункты, например, Ласточкино. Однако интенсивность боевых действий будет снижаться.
- В то же время на Авдеевском направлении фиксируют меньше штурмов и авиаударов. Это связывают с тем, что Украина начала активнее сбивать российские истребители. Кроме этого, на ликвидацию самолетов повлияло и сбивание А-50.