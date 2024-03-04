После боев в Авдеевке россияне действительно нуждаются в определенной паузе. Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что нового наступления можно ожидать не раньше июня 2024 года.

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Какая сейчас ситуация в районе Авдеевки

Оккупантам нужно время, чтобы собрать больше войск, техники и попытаться организовать еще одну волну наступательных действий. Они также потеряли часть боевого потенциала, ведь украинские военные уничтожили на этом направлении очень большое количество живой силы и техники врага.

"Я думаю, что враг не прекратит активные боевые действия, но возможности, чтобы двигаться дальше на запад – у него нет. То, что они уменьшили налеты и количество управляемых авиационных бомб, связано с умелой работой нашей противовоздушной обороны", – отметил майор запаса.

Почему в последнее время увеличилось количество сбитых самолетов

Это можно объяснить тем, что когда-то россияне не залетали так близко на нашу территорию. Они очень осторожно привлекали авиацию, а для своих обстрелов в основном использовали артиллерию. Теперь их тактика изменилась и фактически каждый город, который оккупанты хотят захватить, они пытаются превратить в руины.

Только за один день могли сбросить 400 КАБов. Это очень мощно. Там полтонны взрывчатки, что значительно больше, чем артиллерия. Поэтому россияне начали активно использовать Су-34,

– рассказал Алексей Гетьман.

По разным оценкам, у оккупантов остается еще сотни таких самолетов. Но теперь враг увидел, что Украина может их сбивать. Это не означает, что на определенных участках просто стоят наши зенитно-ракетные комплексы и ждут прилета самолета.

Все значительно сложнее: есть много различной техники, военные устраивают маневры, воздушные засады, происходят воздушные бои. Так что, россияне не могут рассчитывать, что им удастся легко пройти через нашу ПВО.

"Кроме этого, врагу очень навредило уничтожение самолета дальней разведки А-50, который корректировал полеты. Нельзя сказать, что они остались "слепы", потому что есть космическая разведка, бортовые радары, но это не настолько мощно, как А-50. Это существенно ухудшило их возможность летать", – подчеркнул Алексей Гетьман.

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