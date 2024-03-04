Після боїв в Авдіївці росіяни справді потребують певної паузи. Про це 24 Каналу розповів майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що на новий наступ можна очікувати не раніше червня 2024 року.

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Яка зараз ситуація в районі Авдіївки

Окупантам потрібен час, щоб зібрати більше військ, техніки й спробувати організувати ще одну хвилю наступальних дій. Вони також втратили частину бойового потенціалу, адже українські військові знищили на цьому напрямку дуже велику кількість живої сили та техніки ворога.

"Я думаю, що ворог не припинить активні бойові дії, але можливості, щоб рухатися далі на захід – у нього немає. Те, що вони зменшили нальоти та кількість керованих авіаційних бомб, пов'язано з вправною роботою нашої протиповітряної оборони", – зазначив майор запасу.

Чому останнім часом збільшилась кількість збитих літаків

Це можна пояснити тим, що колись росіяни не залітали так близько на нашу територію. Вони дуже обережно залучали авіацію, а для своїх обстрілів здебільшого використовували артилерію. Тепер їхня тактика змінилася і фактично кожне місто, яке окупанти хочуть захопити, вони намагаються перетворити на руїни.

Лише за один день могли скинути 400 КАБів. Це дуже потужно. Там пів тонни вибухівки, що значно більше, ніж артилерія. Тому росіяни почали активно використовувати Су-34,

– розповів Олексій Гетьман.

За різними оцінками, в окупантів залишається ще сотні таких літаків. Але тепер ворог побачив, що Україна може їх збивати. Це не означає, що на певних ділянках просто стоять наші зенітно-ракетні комплекси й чекають на приліт літака.

Все значно складніше: є багато різної техніки, військові влаштовують маневри, повітряні засідки, відбуваються повітряні бої. Отже, росіяни не можуть розраховувати, що їм вдасться легко пройти через нашу ППО.

"Крім цього, ворогу дуже зашкодило знищення літака дальньої розвідки А-50, який коригував польоти. Не можна сказати, що вони залишилися "сліпі", бо є космічна розвідка, бортові радари, але це не настільки потужно, як А-50. Це суттєво погіршило їхню можливість літати", – підкреслив Олексій Гетьман.

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