Росіяни продовжують втрачати під Авдіївкою неймовірну кількість своїх військових. Водночас ЗСУ мужньо стримують напір ворога.

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Удар по окупантах

У 3 ОШБр розповіли, що вночі в одній з лісосмуг поблизу Авдіївки за допомогою безпілотника бійці вистежили рух ворожої піхоти. Військові з неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили посадку, у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів.

Випалена земля і залишки піхоти противника – знищення ворога на Авдіївському напрямку бійцями 1-го САДн "Команди Постріл",

– додали в Третій штурмовій.

Ліквідація російських окупантів під Авдіївкою: дивіться відео

Ситуація біля Авдіївки