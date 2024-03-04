Росіяни продовжують втрачати під Авдіївкою неймовірну кількість своїх військових. Водночас ЗСУ мужньо стримують напір ворога.
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Удар по окупантах
У 3 ОШБр розповіли, що вночі в одній з лісосмуг поблизу Авдіївки за допомогою безпілотника бійці вистежили рух ворожої піхоти. Військові з неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили посадку, у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів.
Випалена земля і залишки піхоти противника – знищення ворога на Авдіївському напрямку бійцями 1-го САДн "Команди Постріл",
– додали в Третій штурмовій.
Ліквідація російських окупантів під Авдіївкою: дивіться відео
Ситуація біля Авдіївки
- Наразі ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, наші сили стримують ворога. Водночас бої у цьому регіоні тривають. ЗСУ стримують ворога в районі населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке.
- Після відходу ЗСУ з Авдіївки у ворога ейфорія і він намагається просуватися далі. Російська армія буквально з коліс намагалася в'їхати у невеликі населені пункти, наприклад, Ласточкине. Однак інтенсивність бойових дій знижуватиметься.
- Водночас на Авдіївському напрямку фіксують менше штурмів та авіаударів. Це пов'язують з тим, що Україна почала активніше збивати російські винищувачі. Окрім цього, на ліквідацію літаків вплинуло і збиття А-50.