Журналісти поцікавилися в очільника ГУР, чи таки пропонували йому очолити Міноборони.
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Що сказав Буданов
Питання про те, чи розглядали його на посаду міністра оборони, Буданов назвав риторичним. Розвідник підкреслив, що він полюбляє логіку.
Водночас посадовець визнав, що у влади були думки щодо його нового призначення.
Але, судячи з того, що ми зараз з вами розмовляємо, я сиджу перед вами – вочевидь цього не сталося. Правильно?,
– звернувся Буданов до співрозмовників.
Нагадаємо, що розмови про звільнення Резнікова почали ходити взимку 2023 року. Тоді у ЗМІ писали, що Буданов не хоче йти з розвідки. Втім, очікувана відставка сталася аж у вересні. А новим главою оборонного відомства був призначений Рустем Умеров.
Слід зауважити, що на початку 2024 року, коли у медіа активно прогнозували майбутню відставку ексголовкома Валерія Залужного, Буданова журналісти називали ймовірним кандидатом у його наступники.
Тоді генерал відмовлявся від коментарів на цю тему. Вже після того, як Залужного зняли, Буданов заявив, що підтримує рішення президента.
Також він зауважив, що між Зеленським і Залужним навряд чи могли бути особисті суперечки у ситуації, коли "один є підлеглим іншого".
Росіяни поширили черговий фейк про Буданова
- Окупанти продовжують видавати бажане за реальне. Так, вони вигадали, що голова ГУР потрапив у полон.
- Пропагандисти почали розповідати, що нібито захопити розвідника вдалося, коли той прибув на позиції під Авдіївкою.
- Для того, аби їхня маячня хоч трохи була схожа на правду, вони показали фото росіянина, якого за допомогою діпфейку "зробили Будановим".
- У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропагандисти вже не вперше "беруть у полон" Буданова.
- Цей фейк вони розповсюджували ще у жовтні 2023 року.