Пропагандисти почали трубити, нібито зробити це вдалося, коли очільник ГУР прибув на позиції під Авдіївкою. Як підкріплення своїх слів вони показували недолуге фото росіянина, якого за допомогою діпфейку "зробили Будановим".

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Черговий фейк росіян

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито після "масштабного ракетного удару по позиціях ЗСУ" їм вдалося ліквідувати одну з важливих українських фігур. Імен вони, звісно, не називали. Вже згодом окупанти повідомили, нібито мова про Кирила Буданова – однак його не "ліквідували", а "взяли у полон".

Звісно ж, це звичайний фейк російської пропаганди. Росіяни використали технологію діпфейк з обличчям очільника Головного управління розвідки, аби створити ілюзію правдивості. Однак у них нічого не вийшло.

Правда: насправді, пропагандисти вже "брали у полон Буданова" – цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Творчі потуги росіян розвіяли / Центр протидії дезінформації

Додамо! Під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024 Кирило Буданов заявив, що він вважає найбільш абсурдним фейком минулорічну інформацію про те, що його вбили. Йдеться про фото з послом Японії, навколо якого окупанти почали будувати теорії. Вони писали, нібито у Буданова "корсет", що "його тримають" і взагалі у нього "нема тіні".

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