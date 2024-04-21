Пропагандисты начали трубить, якобы сделать это удалось, когда глава ГУР прибыл на позиции под Авдеевкой. В качестве подкрепления своих слов они показывали нелепое фото россиянина, которого с помощью дипфейка "сделали Будановым".

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Очередной фейк россиян

Пропагандистские СМИ начали распространять информацию, якобы после "масштабного ракетного удара по позициям ВСУ" им удалось ликвидировать одну из важных украинских фигур. Имен они, конечно, не называли. Уже потом оккупанты сообщили, якобы речь о Кирилле Буданове – однако его не "ликвидировали", а "взяли в плен".

Конечно же, это обычный фейк российской пропаганды. Россияне использовали технологию дипфейк с лицом главы Главного управления разведки, чтобы создать иллюзию правдивости. Однако у них ничего не получилось.

Правда: на самом деле, пропагандисты уже "брали в плен Буданова" – этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Творческие потуги россиян развеяли / Центр противодействия дезинформации

Добавим! Во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024 Кирилл Буданов заявил, что он считает наиболее абсурдным фейком прошлогоднюю информацию о том, что его убили. Речь идет о фото с послом Японии, вокруг которого оккупанты начали строить теории. Они писали, якобы у Буданова "корсет", что "его держат" и вообще у него "нет тени".

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