Фейки, которые о нем создавала российская пропаганда, глава Главного управления разведки Минобороны прокомментировал во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024.
Кстати В ФСБ заявили, что Буданов "законная цель для России": в ГУР ответили
"Голограмма" или "мумия"
"На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили", – подчеркнул Кирилл Буданов.
Генерал-лейтенант объяснил, что появились фото, где он вместе с послом Японии. Российские пропагандисты распространили эти кадры с такими приписками: "Здесь у него такой наклон", "здесь нет тени".
Там две версии было. Первая – "он еле живой, у него корсет стоит". "Его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал". Второй был вариант, что это вообще голограмма. Это уже серьезно так,
– отметил начальник ГУР.
Интересно В Кремле знали о подготовке теракта в "Крокусе" как минимум с середины февраля, – Буданов
Коротко о фейках о "смерти Буданова"
- Оккупанты уже неоднократно пытались разгонять фейки о якобы "смерти" начальника Главного управления разведки МО.
- Российские пропагандисты писали, что глава ГУР якобы "находится в коме после обстрела". Рупоры Кремля ссылались на статью в немецком журнале. Вот только в Stern заявили, что не публиковали такой "новости".
- "Итак, эта история – не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", – отметили в Stern.
- Кстати, фейки разносил и "маленький винтик". Так, предатель Украины Илья Кива в июне 2023 года грезил, что в нашем государстве якобы "оцифровали мертвого Буданова".