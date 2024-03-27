Пока российские власти придумывают новые версии о причастности Украины к теракту в “Крокусе”, в ГУР раскрывают правду. Так, новые подробности трагедии сообщил Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

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Знали и допустили

По словам руководителя ГУР, России было известно о подготовке теракта как минимум еще с 15 февраля.

Буданов отмечает, что эту информацию Кремль получил от своей разведывательной группировки в Сирии.

Более того, у Путина знали, через какие две страны боевики перемещались на территорию России.

По мнению Буданова, есть несколько вариантов, зачем в Москве позволили состояться массовому убийству россиян в "Крокус Сити Холл".

Во-первых, это могло быть следствием внутренних междоусобиц в российской власти, чтобы сейчас снять несколько высокопоставленных чиновников.

Во-вторых, в Кремле недооценили масштабов того, что может произойти и ххотели обвинить во всем Украину.

Глава ГУР подчеркнул, что, вероятно, Россия планировала посеять хаос среди собственного общества, чтобы его сплотить вокруг Путина. Однако, ситуация вышла из-под контроля спецслужб.

Обратите внимание! Отдельно Буданов прокомментировал обвинения в его адрес от главы ФСБ Бортникова. Тот намекнул на причастность главы ГУР к теракту и пригрозил его убить. В ответ Буданов добавил, что он не одобряет в принципе террористические акты против гражданских людей, даже если они представители вражеского государства.

Теракт под Москвой: что известно