Пока российские власти придумывают новые версии о причастности Украины к теракту в “Крокусе”, в ГУР раскрывают правду. Так, новые подробности трагедии сообщил Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.
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Знали и допустили
По словам руководителя ГУР, России было известно о подготовке теракта как минимум еще с 15 февраля.
Буданов отмечает, что эту информацию Кремль получил от своей разведывательной группировки в Сирии.
Более того, у Путина знали, через какие две страны боевики перемещались на территорию России.
По мнению Буданова, есть несколько вариантов, зачем в Москве позволили состояться массовому убийству россиян в "Крокус Сити Холл".
Во-первых, это могло быть следствием внутренних междоусобиц в российской власти, чтобы сейчас снять несколько высокопоставленных чиновников.
Во-вторых, в Кремле недооценили масштабов того, что может произойти и ххотели обвинить во всем Украину.
Глава ГУР подчеркнул, что, вероятно, Россия планировала посеять хаос среди собственного общества, чтобы его сплотить вокруг Путина. Однако, ситуация вышла из-под контроля спецслужб.
Теракт под Москвой: что известно
- 22 марта вечером произошла стрельба в "Крокус Сити Холл", где тысячи людей собрались на концерт группы "Пикник".
- Предварительно, четыре террористы зашли в концертный зал и начали расстреливать зрителей. После они подожгли сам ТРЦ.
- Известно о более 140 погибших, несколько десятков пропавших без вести и почти 200 пострадавших.
- Как только стало известно о теракте, в ГУР сразу заявили о том, что это провокация кремлевского режима.
- А в Белом доме отметили, что Украина не имеет к трагедии никакого отношения.
- Впрочем, российские власти – и Путин, и секретарь СНБО России Патрушев, и директор ФСБ и директор ФСБ Бортников единогласно заявили об "украинском следе". В Кремле говорят, что террористы после преступления бежали в сторону границы с Украиной, где для них подготовили "окно".
- В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко подставил своего российского коллегу, заявив, что террористы направлялись в сторону границы с Беларусью.
- Стоит напомнить, что западные спецслужбы предупреждали Россию о теракте за несколько недель. Однако Путин назвал эти предупреждения попыткой сорвать выборы в стране – агрессорке.
- Кстати, ИГИЛ официально взяла на себя ответственность за теракт.