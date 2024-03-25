В 17:25 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.
Смотрите также Долетели за считанные секунды до Киева: возможно ли защитить небо от скоростных целей
"Прилет" по Одессе
После того, как стало известно о пусках скоростных ракет с территории захваченного полуострова, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирена раздалась и в Одессе.
В 17:26 Воздушные силы предупредили о ракете, которая летела в направлении города. Уже через несколько секунд в Одессе прогримели сильные взрывы.
Одесса и Одесский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно!
Враг атакует нас ракетами!
– обратился к горожанам глава ОВА Олег Кипер.
Под вражеским ударом оказалась Полтавщина. Там слышали взрывы.