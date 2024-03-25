В 17:25 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.

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"Прилет" по Одессе

После того, как стало известно о пусках скоростных ракет с территории захваченного полуострова, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирена раздалась и в Одессе.

В 17:26 Воздушные силы предупредили о ракете, которая летела в направлении города. Уже через несколько секунд в Одессе прогримели сильные взрывы.

Одесса и Одесский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно!

Враг атакует нас ракетами!

– обратился к горожанам глава ОВА Олег Кипер.

Под вражеским ударом оказалась Полтавщина. Там слышали взрывы.