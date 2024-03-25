О 17: 25 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня.

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"Приліт" по Одесі

Після того, як стало відомо про пуски швидкісних ракет з території загарбаного півострова, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена залунала і в Одесі.

О 17:26 Повітряні сили попередили про ракету, як летіла у напрямку міста. Вже за кілька секунд в Одесі прогриміли сильні вибухи.

Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!

Ворог атакує нас ракетами!

– звернувся до містян глава ОВА Олег Кіпер.