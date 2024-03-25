У мережі поширили відео, на якому діти в Києві мчать до укриттів під звуки вибухів. Очільник МЗС України звернув увагу міжнародних партнерів на черговий злочин росіян і попросив допомоги.

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Вони здатні на все

У соцмережі Х Кулеба опублікував пост, в якому нагадав світові про те, що наш ворог не цурається жодних засобів у війні проти України. Немає безчинств, на які б окупанти не наважилися. Так, вони посміли вдарити високошвидкісними ракетами по центру багатомільйонної столиці.

Дипломат нагадав, що українські діти постійно перебувають під загрозою. Сьогодні, 25 березня, маленькі кияни бігли до сховищ, у той час, як над столицею ППО збивала смертоносні балістичні цілі.

Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії,

– заявив міністр.

Не можна зволікати ні хвилини

На цинічний удар по Києву відреагувала і посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що за останній тиждень країна-агресорка випустила по суверенній державі сотні ракет і безпілотників.

Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини,

– написала пані посол у соцмережі Х.

Довідка: Багатостраждальний законопроєкт про виділення Україні допомоги на суму 61 мільярд доларів Конгрес досі не схвалив. Після місяців затягування Сенат підтримав документ, внесений Джо Байденом ще восени 2023 року. Водночас Палата представників досі його не узгодила, оскільки спікер Майк Джонсон досі відмовлявся ставити його на голосування. Наразі у Палаті представників зазначають, що спікер може винести на голосування законопроєкт після Великодня, який святкують у США 31 березня.

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