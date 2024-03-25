У понеділок, 25 березня, Росія вдарила балістикою по Києву. Водночас телеграм-канали поширили кадри, на яких видно, як наймолодші українці на тлі повітряної небезпеки чимдуж прямують в укриття, – інформує 24 Канал.

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Наймолодші тікають від ракет

Хоч Повітряним силам вдалось збити дві з двох ракет, які летіли на столицю, але життя цивільних було під загрозою. Дивитися спокійно відео, на якому наймолодші громадяни нашої держави поспішають до сховища, просто-таки неможливо.

Чимдуж діти біжать шнурочком. Лунає потужний вибух. Діти не зупиняються ні на мить, продовжуючи рух в бік укриття з надією опинитися в спокійному місці. Вочевидь, вони не до кінця усвідомлюють, що відбувається, що з ними робить Росія.

Українські діти втікають від балістичної загрози: дивіться відео з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Тривогу в столиці 25 березня оголосили близько 10:30 (відбій – через пів години). Фактично одразу після сирени пролунали вибухи. Шансів на те, аби встигнути сховатися, у людей не було. Швидкість польоту балістичної ракети становить 4 до 8 махів – тобто від 4 000 до 9 000 кілометрів на годину.

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