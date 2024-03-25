В понедельник, 25 марта, Россия ударила баллистикой по Киеву. В то же время телеграм-каналы распространили кадры, на которых видно, как молодые украинцы на фоне воздушной опасности изо всех сил направляются в укрытие, – информирует 24 Канал.

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Самые молодые убегают от ракет

Хотя Воздушным силам удалось сбить две из двух ракет, которые летели на столицу, но жизнь гражданских была под угрозой. Смотреть спокойно видео, на котором самые молодые граждане нашего государства спешат в укрытие, просто невозможно.

Изо всех сил дети бегут строем. Раздается мощный взрыв. Дети не останавливаются ни на мгновение, продолжая движение в сторону укрытия с надеждой оказаться в спокойном месте. Очевидно, они не до конца осознают, что происходит, что с ними делает Россия.

Украинские дети убегают от баллистической угрозы: смотрите видео с телеграм-каналов

Обратите внимание! Тревогу в столице 25 марта объявили около 10:30 (отбой – через полчаса). Фактически сразу после сирены раздались взрывы. Шансов на то, чтобы успеть спрятаться, у людей не было. Скорость полета баллистической ракеты составляет 4 до 8 махов – то есть от 4 000 до 9 000 километров в час.

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