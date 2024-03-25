В сети распространили видео, на котором дети в Киеве мчатся в укрытия под звуки взрывов. Глава МИД Украины обратил внимание международных партнеров на очередное преступление россиян и попросил помощи.

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Они способны на все

В соцсети Х Кулеба опубликовал пост, в котором напомнил миру о том, что наш враг не сторонится никаких средств в войне против Украины. Нет бесчинств, на которые бы оккупанты не решились. Так, они посмели ударить высокоскоростными ракетами по центру многомиллионной столицы.

Дипломат напомнил, что украинские дети постоянно находятся под угрозой. Сегодня, 25 марта, маленькие киевляне бежали в убежища, в то время, как над столицей ПВО сбивала смертоносные баллистические цели.

Это напоминание, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита, в частности системы и ракеты Patriot, способны отразить любую атаку России,

– заявил министр.

Нельзя медлить ни минуты

На циничный удар по Киеву отреагировала и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что за последнюю неделю страна-агрессор выпустила по суверенному государству сотни ракет и беспилотников.

Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты,

– написала госпожа посол в соцсети Х.

Справка: Многострадальный законопроект о выделении Украине помощи на сумму 61 миллиард долларов Конгресс до сих пор не одобрил. После месяцев затягивания Сенат поддержал документ, внесенный Джо Байденом еще осенью 2023 года. В то же время Палата представителей до сих пор его не согласовала, поскольку спикер Майк Джонсон до сих пор отказывался ставить его на голосование. Сейчас в Палате представителей отмечают, что спикер может вынести на голосование законопроект после Пасхи, которую празднуют в США 31 марта.

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