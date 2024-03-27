Поки російська влада вигадує нові версії про причетність України до теракту у "Крокусі", у ГУР розкривають правду. Так, нові подробиці трагедії повідомив Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

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Знали і допустили

За словами керівника ГУР, Росії було відомо про підготовку теракту як мінімум ще з 15 лютого.

Буданов зазначає, що цю інформацію Кремль отримав від свого розвідувального угруповання у Сирії.

Ба більше, у Путіна знали, через які дві країни бойовики переміщувалися на територію Росії.

На думку Буданова, є кілька варіантів, навіщо у Москві дозволили відбутися масовому вбивству росіян у "Крокус Сіті Хол".

По-перше, це могло бути наслідком внутрішніх міжусобиць у російській владі, аби зараз зняти кілька високопосадовців.

По-друге, у Кремлі недооцінили масштабів того, що може статися і хотіли звинуватити в усьому Україну.

Очільник ГУР підкреслив, що, ймовірно, Росія планувала посіяти хаос серед власного суспільства, аби його згуртувати навколо Путіна. Однак, ситуація вийшла з-під контролю спецслужб.

Зверніть увагу! Окремо Буданов прокоментував звинувачення на його адресу від голови ФСБ Бортнікова. Той натякнув на причетність голови ГУР до теракту і пригрозив його вбити. У відповідь Буданов додав, що він не схвалює в принципі терористичні акти проти цивільних людей, навіть якщо вони представники ворожої держави.

Теракт під Москвою: що відомо