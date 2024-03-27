Поки російська влада вигадує нові версії про причетність України до теракту у "Крокусі", у ГУР розкривають правду. Так, нові подробиці трагедії повідомив Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.
Дивіться також Він завдає руйнівного ефекту: Буданов назвав Telegram проблемою у питанні нацбезпеки
Знали і допустили
За словами керівника ГУР, Росії було відомо про підготовку теракту як мінімум ще з 15 лютого.
Буданов зазначає, що цю інформацію Кремль отримав від свого розвідувального угруповання у Сирії.
Ба більше, у Путіна знали, через які дві країни бойовики переміщувалися на територію Росії.
На думку Буданова, є кілька варіантів, навіщо у Москві дозволили відбутися масовому вбивству росіян у "Крокус Сіті Хол".
По-перше, це могло бути наслідком внутрішніх міжусобиць у російській владі, аби зараз зняти кілька високопосадовців.
По-друге, у Кремлі недооцінили масштабів того, що може статися і хотіли звинуватити в усьому Україну.
Очільник ГУР підкреслив, що, ймовірно, Росія планувала посіяти хаос серед власного суспільства, аби його згуртувати навколо Путіна. Однак, ситуація вийшла з-під контролю спецслужб.
Теракт під Москвою: що відомо
- 22 березня увечері сталася стрілянина у "Крокус Сіті Хол", де тисячі людей зібралися на концерт групи "Пікнік".
- Попередньо, чотири терористи зайшли до концертної зали і почали розстрілювати глядачів. Опісля вони підпалили сам ТРЦ.
- Наразі відомо про понад 140 загиблих, кілька десятків зниклих безвісти і майже 200 постраждалих.
- Як тільки стало відомо про теракт, у ГУР одразу заявили про те, що це провокація кремлівського режиму.
- А у Білому домі зауважили, що Україна не має до трагедії жодного стосунку.
- Втім, російська влада – і Путін, і секретар РНБО Росії Патрушев, і директор ФСБ Бортніков одноголосно заявили про "український слід". У Кремлі кажуть, що терористи після злочину втікали у бік кордону з Україною, де для них підготували "вікно".
- Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підставив свого російського колегу, заявивши, що терористи прямували у бік кордону з Білоруссю.
- Варто нагадати, що західні спецслужби попереджали Росію про теракт за кілька тижнів. Втім, Путін назвав ці попередження спробою зірвати вибори у країні – агресорці.
- До речі, ІДІЛ офіційно взяла на себе відповідальність за теракт.