Так, директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що Буданов є ціллю для російських військ і вдався до погроз. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив у коментарі 24 Каналу, що законною ціллю для правосуддя є саме російські окупанти.

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Російська ФСБ вдається до погроз у бік Буданова. Бортніков видав абсурдну заяву, мовляв, його ліквідація "попереду".

В тих заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового. Власне без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресор, держава-терорист веде геноцидну віну проти України й так, в тому числа проти воєнно-політичного керівництва нашої держави. Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи, як Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

– сказав Юсов.

Представник ГУР МО наголосив, що законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці, які винні в чисельних злочинах проти цивільних та військових українців.

Законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці і очільники режиму Путіна, які винні в чисельних злочинах проти людяності, проти українців, як цивільних, так і військових. І справедливе покарання обов'язково буде,

– наголосив Андрій Юсов.