Соответствующее мнение Кирилл Буданов озвучил на третьем ежегодном форуме Kyiv Stratcom Forum 2024. Он отметил, что через Telegram Украина может влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

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Буданов о Telegram

Кирилл Буданов отметил, что Telegram во многом наносит разрушительный эффект внутри Украины, однако так же он может быть полезным. В частности, благодаря ему можно доносить информацию до людей на оккупированных территориях. По мнению главы ГУР, это то, что "более-менее как-то работает".

В то же время Буданов акцентировал и на рисках Telegram – он отметил, что этот мессенджер является проблемой с точки зрения национальной безопасности. Разведчик отметил, что это нужно понимать. Он убежден, что говоря об этом вопросе, не стоит прикрываться свободой слова.

Я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Да это не свобода СМИ, это немножко иначе называется,

– отметил глава ГУР.

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