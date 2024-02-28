Предложение внесли во время круглого стола "Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны". Председатель этого Комитета Ярослав Юрчишин отметил, что идеей этого заседания было услышать о болезненных аспектах, связанные с работой журналистов в условиях войны, и этические вызовы, что ставит такое чрезвычайное положение.
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Телеграмм может представлять угрозу
Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети телеграмм. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине.
Само приложение Телеграм принадлежит предпринимателю родом из России Павлу Дурову, который длительное время он не проживает в стране-агрессоре.
Кроме этого, там затронули и другие важные вопросы. Среди прочего, участники круглого стола остановились и на вопросе открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины.
ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться мессенджером телеграмм
- Центральное разведывательное управление США все чаще начало применять в своей работе OSINT, то есть разведку из открытых источников. Однако несмотря на это, правительство не позволяет аналитикам пользоваться мессенджером телеграмм.
- Правительство США с осторожностью относятся к некоторым инструментам, которые используются для сбора открытых данных. В частности, на некоторые приложения были наложены ограничения.
- Кроме этого, лицам, задействованным в OSINT-разведке, также запрещено приносить личные устройства на рабочие места. Они вынуждены покидать ведомственные помещения, когда они хотят получить доступ к приложению.