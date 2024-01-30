Само приложение Telegram принадлежит предпринимателю родом из России Павлу Дурову, который длительное время не проживает в стране-агрессоре. Стоит отметить, что и в Украине ходили слухи о возможности регулировка мессенджера.
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ЦРУ и соцсети
Правительство США с осторожностью относятся к некоторым инструментам, которые используются для сбора открытых данных. В частности, на некоторые приложения были наложены ограничения.
В ЦРУ, например, российским аналитикам не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению для социальных сетей Telegram популярного среди российских военкоров,
– сообщает Bloomberg
Кроме того, лицам, задействованным в OSINT-разведке, также запрещено приносить личные устройства на рабочие места. Они вынуждены покидать ведомственные помещения, когда они хотят получить доступ к приложению.
В то же время у ЦРУ есть официальный канал в Telegram.
Украина и Telegram
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в ноябрьском интервью рассказал, что он не пользуется мессенджером Telegram. Он отметил, что в случае появления оснований для запрета применения решение не заставит себя ждать. По его словам это очень уязвимое приложение, через которое легко шпионить за человеком.
- В то же время, ранее в мае прошлого года тогдашний министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко убеждал что блокировки Telegram не будет.
- Тогда же ходили разговоры о возможности регулирования популярного мессенджера. Основной проблемой Telegram называли анонимность. Если в классических медиа владельцы были известны, то кто стоит за телеграм-пабликом неизвестно. Кроме того, остается открытым вопрос сотрудничества Дурова и ФСБ.