Само приложение Telegram принадлежит предпринимателю родом из России Павлу Дурову, который длительное время не проживает в стране-агрессоре. Стоит отметить, что и в Украине ходили слухи о возможности регулировка мессенджера.

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ЦРУ и соцсети

Правительство США с осторожностью относятся к некоторым инструментам, которые используются для сбора открытых данных. В частности, на некоторые приложения были наложены ограничения.

В ЦРУ, например, российским аналитикам не разрешается использовать свои настольные компьютеры для доступа к приложению для социальных сетей Telegram популярного среди российских военкоров,

– сообщает Bloomberg

Кроме того, лицам, задействованным в OSINT-разведке, также запрещено приносить личные устройства на рабочие места. Они вынуждены покидать ведомственные помещения, когда они хотят получить доступ к приложению.

В то же время у ЦРУ есть официальный канал в Telegram.

Украина и Telegram