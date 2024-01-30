Сам застосунок Telegram належить підприємцю родом з Росії Павлу Дурову, який тривалий час він не проживає в країні-агресорці. Варто зазначити, що й в Україні ходили чутки щодо можливості регулювання месенджера.

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ЦРУ та соцмережі

Уряд США з обережністю ставляться до деяких інструментів, які використовуються для збору відкритих данних. Зокрема, на деякі застосунки були накладені обмеження.

У ЦРУ, наприклад, російським аналітикам не дозволяється використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до застосунку для соціальних мереж Telegram, популярного серед російських воєнкорів,

– повідомляє Bloomberg

Окрім цього, особам, задіяним до OSINT-розвідки, також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця. Вони вимушені залишати відомчі приміщення, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.

Водночас у ЦРУ є офіційний канал у Telegram.

Україна та Telegram