Як повідомляє 24 Канал, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Він зазначив, що Telegram створив закриту для громадськості спільноту, в той час, як всі ЗМІ, які підпадають під дію закону "Про медіа", є відкритими, їхні власники відомі, і вони зобов'язані звітувати про свою діяльність.

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Telegram – це питання, яке потребує справжньої експертної дискусії. Крім того, в Telegram немає зворотного зв'язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але там він є, і ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram – питання непросте,

– сказав Ткаченко.

Міністр також висловив занепокоєння щодо ролі застосунку в поширенні інформації на тимчасово окупованих територіях України, де він здатен швидко поширювати новини та пропаганду. Ткаченко зазначив, що месенджер містить велику кількість російської активності.

Як Мінкульт бачить регулювання Telegram

Міністр припустив, що більш вірогідним є регулювання, а не заборона месенджера загалом. Він зазначив, що Telegram-канали збирають гроші, і незрозуміло, чи платять вони податки. Він також висловив занепокоєння щодо прозорості, власності та співпраці з суспільством.

Однак міністр визнав, що питання регулювання все ще перебуває на стадії обговорення. Він розкритикував представників Telegram за ігнорування діалогу з міністерством.

Він їм не потрібен, тому що вони абсолютно поза зоною регулювання. Вони не зацікавлені, вони існують у власній бульбашці. Ми користуємося нагодою, щоб запросити їх до діалогу,

– додав він.

Як щодо співпраці Telegram та ФСБ?

Відповідаючи на питання про зв'язок між Telegram і російськими спецслужбами, Ткаченко сказав, що "досить складно переконатися, що тут є сліди ФСБ або ще чиїсь сліди. Але те, що немає зв'язку з Telegram, викликає багато запитань і сумнівів".

Очікується, що питання регулювання Telegram в Україні буде обговорюватися і надалі, оскільки міністерство шукає експертну оцінку щодо того, як взаємодіяти з месенджером.

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Заборона Telegram в Бразилії

Напередодні Міністерство юстиції Бразилії заблокувало роботу Telegram в країні. Це сталося через те, що платформа відмовилася відповідати на запити щодо надання даних про адміністраторів та членів неонацистської групи в рамках розслідування пов'язаного з нападом на школу та масовим вбивством.

Влада розпорядилася заблокувати месенджер та розіслала відповідну вимогу компаніям Google та Apple, а також операторам Vivo, Claro, Tim, Oi. Суд також збільшив штраф до 200000 доларів для Telegram за кожен день прострочення надання даних.