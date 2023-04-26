Як повідомляє 24 Канал, чоловік пропонував на продаж персональні дані громадян, зокрема паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, свідоцтва про народження, водійські посвідчення та інформацію про банківські рахунки.

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Зловмисник просив за це від 500 до 2000 доларів США залежно від обсягу придбаних даних. Бази даних містили персональну інформацію понад 300 мільйонів осіб, а покупці були ідентифіковані як громадяни країни-агресора, які сплачували за бази даних у заборонених в Україні валютах.

Що виявили під час обшуків

Департамент кіберполіції провів санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного, однак зловмисник перешкоджав здійсненню процедури і навіть завдав тілесних ушкоджень одному з працівників поліції. Чоловіка затримали і зараз він в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці вилучили мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, сім-картки, комп'ютерну техніку та серверне обладнання, на якому кіберполіція виявила бази даних з обмеженим доступом. Наразі встановлюється походження цих баз.



Поліція виявила чимало спеціалізованого обладнання у помешканні підозрюваного / Фото Кіберполіції

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За фактом нападу на співробітника кіберполіції Шепетівським районним відділом поліції розпочато досудове розслідування. За свої протизаконні дії чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.