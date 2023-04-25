Як зазначає джерело, за останні три роки Кібернетичні національні сили місії США (CNMF) провели 47 оборонних операцій у 20 країнах на прохання самих цих країн.

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Що відомо

Попит на такі операції тільки зростає, і вони не всі однакові,

– пояснює генерал-майор армії США Вільям Хартман, який керує CNMF.

Статистика свідчить, що кількість хакерських атак з кожним роком зростає. Якщо раніше жертвами ставали переважно великі й багаті компанії, які могли платити значний викуп, то тепер злочинці не цураються й невеликих фірм, газет, телеканалів та інших. Звісно ж, чи не найчастіше атаки спрямовуються на уряди та державні підприємства.

Як пише Reuters, "ініціатива відображає прагнення уряду США покращити співпрацю з іноземними союзниками в боротьбі з кіберзлочинами, які часто перетинають кордони". Деякі з найбільших відомих злочинних угруповань, що займаються вимаганням викупу, націлені відразу на декілька країн, в тому числі й на США.

Спеціалісти поїдуть в Україну

Хартман повідомив, що CNMF направив 43 фахівців в Україну, яка бореться з постійними російськими кібератаками. Ці команди захисту, за словами Хартмана, полюватимуть на спільних супротивників, "шукатимуть інструменти й можливості".

Як відомо, Росія почала кібервійну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Власне, вона триває ще з 2014 року і навіть довше. Так, у 2015 році російська хакерська група атакувала українські енергетичні компанії, спричинивши масштабні відключення світла. Цілями російських кіберзлочинців за всі останні роки (особливо з початку 2022 року) ставали українські підприємства, ресурси уряду, видання, телевізійний ефір, інтернет-провайдери, обленерго по всій Україні, військові адміністрації, окремі особи та навіть камери в багатоповерхових будинках.

За його словами, CNMF тісно співпрацює з головним кіберорганом США – Агентством кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA). Обоє, наприклад, успішно відвернули атаки на три федеральні агентства США.