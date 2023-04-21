У Китаї впевнені, що такий інтернет посприяє досягненню безлічі проривів у науці та техніці. Ініціатива з'явилася на фоні спроб США обмежити стрімкий технологічний розвиток країни, відомої своїми тоталітарними законами й погрозами на адресу демократичного світу.

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Як це буде

Міністерство науки та технологій КНР заявило, що всі зусилля останніх років зробили суперкомп'ютери Китаю лідерами сектору в усьому світі. Вони підтримують науково-технічні інновації, соціальне забезпечення та цифрову економіку країни. Водночас із бурхливим розвитком інформаційних технологій нового покоління, великих даних і штучного інтелекту, суспільство висуває вищі вимоги до обчислювальної потужності.

Одна з важливих цілей створення суперкомп'ютерного інтернету — зміцнення координації відповідних ресурсів у масштабах країни. Це дасть змогу Китаю подолати кілька ключових проблем:

Нерівномірний розподіл обчислювальних потужностей.

Відсутність стандартизації в обчислювальних інтерфейсах.

Прогалини в самостійному дослідженні, розробці та просуванні відповідного прикладного програмного забезпечення.

Очікується, що такий інтернет посприяє досягненню безлічі проривів у науці та техніці.

Вчені з Інженерної академії Китаю наголосили на необхідності створення інтегрованого та ефективного суперкомп'ютерного інтернету, щоб зробити суперкомп'ютери доступнішими для дослідників і бізнесу. Суперкомп'ютери можуть стимулювати технологічні перетворення. Тому важливо знизити витрати для доступу до таких обчислювальних потужностей і зменшити вхідні бар'єри для програмування та їхнього використання.

Інша сторона медалі

Звісно ж, ніхто не говорить, що Китай, як країна тоталітарна, не омине нагоди використати таку велику потужність, щоб посилити свою присутність у внутрішньому інтернеті, ретельніше й ефективніше слідкувати за людьми, ще сильніше обмежувати їхні права та свободи, переслідувати незгодних, придушувати свободу слова та інше.

Навіть один суперкомп'ютер є потужною базою для роботи штучного інтелекту, який, поза сумнівами, в Китаї розвинений чи не найкраще в світі. Зростаючі можливості відкривають двері до ще потужніших систем ШІ.