Компанія таємно розробляє чипи з 2019 року. Як пише джерело, деякі співробітники Microsoft і OpenAI вже мають до них доступ, щоб перевірити, наскільки добре вони працюють з останніми великими мовними моделями, такими як GPT-4. Технологію застосують для навчання майбутніх версій мовних моделей і роботи нейромереж. Генеративний ШІ потребує багато ресурсів для опрацювання величезних обсягів даних, розпізнавання шаблонів і генерації тексту для імітації людської розмови.

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Бувай, NVIDIA

Наразі NVIDIA є ключовим постачальником прискорювачів обчислень для ШІ. За оцінками, OpenAI знадобилося понад 30 000 прискорювачів NVIDIA A100 для комерціалізації ChatGPT. Новітні графічні процесори NVIDIA H100 продаються на eBay за ціною понад 40 000 доларів, що свідчить про попит на високопродуктивні чіпи, які можуть допомогти в розгортанні програмного забезпечення ШІ.

Microsoft сподівається, що її чип працюватиме краще, ніж рішення інших виробників, що заощадить час і гроші на дорогих системах для штучного інтелекту. Вартість Athena повинна бути щонайменше на 30% нижчою. Перша версія чипа найімовірніше використовуватиме техпроцес 5 нанометрів від TSMC. Інші великі технологічні компанії, зокрема Amazon і Google, також виробляють власні чипи для нейромереж.

Неясно, чи зробить Microsoft коли-небудь їх доступними для своїх хмарних клієнтів у сервісі Azure. Як повідомляється, компанія планує розширити застосування своїх ШІ-чіпів усередині Microsoft і OpenAI вже наступного року. Також є інформація про те, що у Microsoft є великий план на майбутнє, який охоплює кілька майбутніх поколінь.

Над розробкою Athena працює понад 300 співробітників, причому створення чипа помітно прискорилося на тлі популярності чатботів із ШІ. За даними The Information, процесори Athena можуть стати доступними вже у 2024 році.