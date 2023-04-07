Нові можливості

Згідно з джерелом, Microsoft Edge навчився блокувати відео на сайтах. Йдеться про можливість увімкнути блокування відеороликів та інших медіа, які відтворюються автоматично.

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Це можуть бути рекламні ролики, скрипти, звукові подразники тощо. Аналогічна можливість уже давно є в Safari на macOS – вона дуже допомагає зберегти нерви, прискорити завантаження сайтів і зменшити витрату трафіку.

Зараз опція публічно тестується у версії Edge Canary. Увімкнути її можна буде, пройшовши в "Налаштування" – "Файли cookie та дозволи сайту". Найближчим часом вона стане доступною для всіх користувачів.

Як пояснюють розробники, цей параметр є більш жорстким, ніж існуючий параметр "Обмежити", і блокує автоматичне відтворення на всіх сайтах, незалежно від попереднього використання.



Нова функція Microsoft Edge / Фото Neowin

Головний конкурент Edge – Google Chrome – не пропонує можливості блокувати автовідтворення контенту на сайтах у жодному вигляді. Це можна зробити лише за допомогою сторонніх розширень, які пропонують завантажувати з магазину додатків. Так само подібних функцій жоден інший браузер на рушії Chromium і браузер Mozilla Firefox.