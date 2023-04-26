Ця дивна історія почалася, коли Маск опублікував скриншот бокової панелі застосунку Twitter задля демонстрації нової функції підписки на сайті. На додаток до того, що він розкрив той факт, що його сторінка має майже 25 000 платних підписників, він розкрив ще одну цікаву деталь: мініатюрне зображення профілю своєї другої сторінки.

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Маск прикидається дитиною?

Інтернет-детективам на сайті 4chan знадобилося лише 30 хвилин, щоб знайти акаунт з відповідною фотографією профілю – @ErmnMusk. Обліковий запис був створений у листопаді, всього через кілька тижнів після того, як Маск завершив придбання Twitter, і підписується на різних відомих особистостей.

Тут починається найдивніше. Як повідомляють Vice і Gizmodo, які аналізували аватар облікового запису, попередній пошук по зображенню нічого не дав — отже фото раніше в інтернеті не публікувалось. У мережі припустили, що дитина на аватарі – це, ймовірно, син Маска і співачки Клер Буше, відомої як Граймс. Вони, як відомо, обрали для хлопчика дуже дивне ім'я X Æ A-12. Дитина на фото тримає в руках іграшкову ракету.

24 квітня на сторінці з'явився твіт: "4 травня мені нарешті виповниться 3 роки". І ця дата співпадає з реальним днем народження X Æ A-12.

"Хотів би я бути достатньо дорослим, щоб ходити в нічні клуби. Вони звучать так весело", – йдеться в наступному твіті, який цитує джерело.

Інші його публікації є ще дивнішими. В одному з випадків Маск відповів на твіт, у якому користувач згадує про Керолайн Еллісон, колишню коханку Сема Бенкмана-Фріда, якого зараз звинувачують у криптошахрайстві на мільярди доларів, та його співучасницю в цих злочинах. "Я люблю бібліотекарок", – відповів акаунт @ErmnMusk, натякаючи, імовірно, на наявність у неї окулярів.

В іншому твіті він запитав генерального директора Microstrategy Майкла Сайло, чи подобаються йому японські дівчата.

Акаунт навіть відповів на мем про того ж Сема Бенкмана-Фріда, у якому було використано інтерфейс Pornhub. Маск сам розмістив мем зі своєї головної сторінки, а потім прокоментував із таємної: "Це справжнє peon video?". У цьому випадку він нібито випадково зробив помилку в слові, написавши замість "porn" (порно) – слово "peon", наче справжня дитина, що не знає граматики.

Це відверто дивна поведінка, навіть для Маска, відомого своїм специфічним і часом примітивним гумором. Якщо він справді маскується під свого маленького сина, щоб жартувати про відео для дорослих і коханок криптошахраїв, то він дійсно перевершив себе у витівках.