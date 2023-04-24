Кілька днів тому Twitter нарешті видалив застарілі сині галочки верифікації. Раніше вони позначали підтверджені сторінки знаменитостей, політиків та компаній, а зараз є лише ознакою того, що власник облікового запису підписався на Twitter Blue. Після того, як сплив відведений Маском строк у 90 днів, соцмережа прибрала мітки з акаунтів, які не заплатили. Таким чином всі, хто їх наразі має, купили підписку. Це полегшує роботу прихильникам руху #BlockTheBlue.

Цікаво Апокаліпсис синіх галочок: Twitter нарешті видалив мітки верифікації у тих, хто не заплатив

Заблокувати всіх

За даними незалежного дослідження Тревіса Брауна, який відстежував дані, на Twitter Blue підписалися близько 630 000 користувачів. Кампанія проти них у самому розпалі.

99% синіх галочок у Twitter – це кретини з мертвими очима, які зазвичай намагаються продати вам щось дурне і дороге, а тепер вони хочуть платити щомісячну передплату, щоб вивести свої пости про собаче лайно на перший план,

– написав журналістам Mashable комік @dril, коментуючи кампанію #BlockTheBlue.

Річ у тім, що підписка на Blue фактично просуває її власників, даючи такі переваги як вища позиція в пошуку та розмовах. Згодам, імовірно, платні облікові записи будуть єдиними, хто потраплятиме до стрічки рекомендацій. Таким чином користувачі бачитимуть у своїх стрічках переважно ті сторінки, які заплатили, а не друзів, на яких вони підписалися, але які не мають Twitter Blue. Це відкриває неабиякі можливості для численних магазинів та шахраїв, котрі не пошкодують заплатити за таку рекламу 8 доларів, щоб надалі заробити на вас значно більше.

Блокувати їх і заохочувати інших масово робити те ж саме — це повна протилежність тому, чого вони хочуть. Це весело,

– написав @dril.

Все це дуже іронічно з боку @dril, який зібрав уже понад 1,8 мільйона підписників:

Сам він є представником так званої субкультури "Дивного твітера" – це поняття актуальне для західної аудиторії й об'єднує акаунти з дуже дивним, часом примітивним гумором, який називають просто "шитпостингом", де слово "shit" буквально означає "лайно". Імовірно, саме цей факт став причиною того, що Маск, через свою любов саме до такого рівня гумору (детальніше читайте про це тут і тут) вніс його до своєрідного списку привілейованих осіб.

Цей VIP-список користувачів виявили в коді соцмережі. Всього там 35 сторінок, які Маск хотів просувати за допомогою алгоритму. До нього потрапили зірка НБА Леброн Джеймс, президент Джо Байден, ютубер Містер Біст і сам @dril.

Однак Маску варто ретельніше обирати "друзів", тому що і Леброн Джеймс, і @dril згодом стали найбільшими противниками Twitter Blue та платної верифікації. Перший заявив, що ніколи не платитиме, тому Маск присвоїв йому підписку безплатно. А другий тепер каже, що "активно вболіває за падіння твітера". "Я сподіваюся саботувати їхні зусилля стати прибутковими, наскільки б марно це не було, в надії, що вони врешті-решт закриють лавочку і звільнять нас усіх від цього туалету", – заявив @dril, також опублікувавши мем, синя галочка порівнюється з туалетом.

Уся ця історія з блокуванням платних користувачів раніше була всього лише жартом, але тепер набула характеру протестного руху всередині соцмережі. Підтримують його репортер NBC News Бен Коллінз, Алехандра Карабалло з Гарвардської юридичної клініки кіберправа, і незліченна кількість інших популярних акаунтів у Твіттері – вони діляться своїми планами заблокувати всіх підписників, які підписалися на Twitter Blue.

Для кампанії навіть створено акаунт у Twitter, @BlockTheBlue, який соцмережа вже встигла заблокувати. Крім того, ще до того, як Twitter зробив доступ до свого API платним, спеціальна утиліта The Block List запропонувала своїм користувачам послугу масового автоматизованого блокування підписників Blue. До моменту, коли The Block List перестала працювати, її творці повідомили про вражаючі 610 677 100 автоматичних блоків.