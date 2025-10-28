Як захистити ваш акаунт?

Компанія X оголосила, що остаточно позбавиться будь-яких згадок про свою колишню назву, а тому всім користувачам, які використовують апаратні ключі безпеки або ключі доступу для двофакторної автентифікації, необхідно повторно зареєструвати свої пристрої до 10 листопада. Якщо цього не зробити, доступ до їхніх облікових записів буде заблоковано, пише 24 Канал з посиланням на Bleeping Computer.

Представники соціальної мережі наголосили, що ці зміни не пов'язані з жодним інцидентом безпеки чи витоком даних. Причиною є технічна міграція платформи з її старого домену twitter.com на новий — x.com. Апаратні ключі безпеки та ключі доступу криптографічно прив'язані до конкретного домену, на якому вони були зареєстровані, уточнили в TechCrunch. Відповідно, після остаточного припинення роботи twitter.com усі ключі, налаштовані для цього домену, автоматично перестануть працювати.​

Ця вимога стосується виключно тих, хто покладається на фізичні ключі, наприклад YubiKey, або на біометричні ключі доступу, збережені в операційній системі. Ці методи вважаються одними з найнадійніших способів захисту, оскільки забезпечують стійкість до фішингових атак та викрадення даних шкідливим програмним забезпеченням. На відміну від традиційних паролів чи кодів з SMS, вони підтверджують особу за допомогою криптографічних ключів, які неможливо перехопити.

Користувачів, які використовують для цього мобільні додатки-автентифікатори чи СМС, ці зміни не торкнуться.​

Як це зробити?

Щоб уникнути блокування, користувачам потрібно вручну оновити налаштування.

Як це зробити з комп'ютера:

Натисніть "Інші дії" у меню ліворуч.

Оберіть "Налаштування та конфіденційність".

Потім "Безпека й доступ до профілю" і праворуч меню "Безпека"

В графі "Ключ доступу" потрібно деактивувати наявні ключі безпеки, а потім знову їх зареєструвати. Для підтвердження особистості система попросить ввести пароль від акаунта.

Після цієї процедури ключі будуть прив'язані вже до нового домену x.com і працюватимуть коректно після завершення міграції. Користувачі можуть повторно зареєструвати як свої старі ключі, так і додати нові. Однак важливо пам'ятати, що при реєстрації нового ключа всі інші раніше додані ключі перестануть працювати, якщо їх теж не перереєструвати.​

Як це зробити зі смартфона:

Натисніть на ваш аватар ліворуч зверху, щоб розгорнути меню.

Оберіть внизу "Налаштування та підтримка", а далі – "Налаштування та конфіденційність".

Тепер оберіть "Безпека й доступ до профілю" і "Безпека".

У першій графі оберіть "Двофакторна автентифікація" і почніть взаємодію з третім перемикачем.

Що буде, якщо цього не зробити?

Для тих, хто не встигне виконати цю процедуру до 10 листопада, акаунт буде заблоковано. Щоб відновити доступ, потрібно буде або все ж таки перереєструвати ключ, або перейти на інший метод двофакторної автентифікації, наприклад, через додаток-автентифікатор. Також буде можливість повністю вимкнути двофакторну автентифікацію, хоча сама компанія наполегливо не рекомендує цього робити, щоб не наражати свій профіль на ризик.​