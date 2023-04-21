Для контексту зазначимо: зараз синя галочка є ознакою лише того, що людина купила підписку Twitter Blue. Її колишню функцію – маркувати офіційні сторінки політиків, знаменитостей, компаній тощо – перебрали на себе схожі галочки сірого та золотого кольору. Перші роздають державним діячам (політикам на кшталт Джо Байдена чи Володимира Зеленського), другі в комплекті з квадратним аватаром – компаніям, які подають відповідну заявку. За бортом лишилися всі інші: відомі люди, співаки, актори, активісти – словом, всі публічні особи, чиї сторінки можуть підробити шахраї. Для них нового кольору не знайшлося. Таким чином, ніщо не заважає вам створити сторінку умовного Білла Гейтса, купити підписку Twitter Blue і видавати себе за мільярдера. Він вже ніяк не зможе підтвердити, що його сторінка є офіційною.

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Що тепер

Терміни безоплатного користування блакитними галочками спливли. Соцмережа видалила мітки з облікових записів усіх, хто не заплатив за підписку. Так, свою верифікацію втратили той же Білл Гейтс, Кім Кардаш'ян, Дональд Трамп, Кріштіану Роналду і папа Франциск. Перераховувати можна безкінечно. Відтепер всі, в кого ви бачите галочку – підписники Twitter Blue.

Маск ніколи не любив систему верифікації в Twitter. Він заявляв, що це поділ на "лордів і селян", де знаменитості мають мітку, а прості люди ні. Тому підписка за 8 доларів нібито повинна урівняти всіх, демократизувати соцмережу.

Однак у Маска, схоже, є улюбленці. Так, свої мітки чомусь не втратили баскетболіст Леброн Джеймс та письменник Стівен Кінг. Обоє при цьому не підписувались на Twitter Blue і не платили 8 доларів.

"У моєму акаунті в Twitter написано, що я підписаний на Twitter Blue. Я не підписувався. У моєму акаунті в Twitter вказано, що я вказав номер телефону. Я цього не робив", – написав Стівен Кінг.

Що стосується Леброна Джеймса, якого називають найвідомішим ненависником платної перевірки в Twitter, то він раніше публічно оголосив, що не платитиме за підписку. 21 квітня видання The Verge написало, що спортсмен отримав від представника компанії лист, у якому пропонувалася безплатна підписка "від імені Ілона Маска". Відрізнити таку від звичайної не можна, тому що маркування й супровідний текст той самий. Таким чином усі 52 мільйони підписників Джеймса думають, що він користується Twitter Blue.

Імовірно, це робиться з метою реклами. Маску дешевше безплатно присвоїти підписку кільком людям, не дорахувавшись кількох доларів, зате їхні читачі можуть згодом наслідувати своїх кумирів і заплатити.

Серед таких безплатних користувачів Blue називають також Вільяма Шетнера, канадського актора, найбільше відомого за роллю капітана Кірка в серіалах "Зоряний шлях".

Як з'ясувалося пізніше, Маск самостійно покриває ці підписки, за власним бажанням. Глава компанії сам підтвердив цю інформацію. Неясно, чи він оплачує їх зі своєї кишені, чи просто наказав інженерам організувати можливість безплатного присвоєння Blue на рівні коду.

Здається, всі ми селяни,

– написав Шон Холлістер, старший редактор видання The Verge, підсумовуючи всю ситуацію з блакитними галочками.

Нагадаємо, віднедавна підписка Twitter Blue стала доступною в Україні. Вона дає можливість писати довгі повідомлення – до 10 000 символів, застосовувати форматування до тексту (жирний шрифт та курсив), публікувати відео у кращій якості та більшої тривалості, редагувати опубліковані твіти, створювати папки в закладках та інше.