Як зазначає джерело, Маск особисто підтвердив, що саме він віддав накази про приховування літери, а потім про її фарбування в білий. Видання називає такі дії "гумором, рівня маленької дитини", згадуючи інші примітивні жарти мільярдера.

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Що сталося

Новоутворена назва не просто так викликала бурхливу реакцію. Річ у тім, що слово "Titter" у цьому випадку було сприйняте як похідне від "tits", що означає жіночі груди в непристойній та, як зазначають окремі джерела, сексистській конотації. За даними Gizmodo, шанувальники Маска зустріли такі зміни з похвалою, чого не можна сказати про орендодавця, в приміщенні якого знаходиться головний офіс соцмережі в Сан-Франциско.



Так виглядав логотип Twitter до зафарбовування літери / Фото CNBC

Як розповів Маск, після ого, як літера була огорнена брезентом, орендодавець Twitter заявив, що компанія юридично зобов'язана зберігати назву "Twitter" на своїй вивісці. Однак замість виправлення, генеральний директор просто зафарбував "W" і заявив, що "проблему вирішено".

"Наш орендодавець у штаб-квартирі SF сказав, що ми юридично зобов'язані залишити підпис як Twitter і не можемо прибрати "w", тому ми зафарбували його фоновим кольором. Проблему вирішено!" – написав Маск у своєму твітері.

Пізніше він додав до своєї публікації ще одну, де разом із усміхненим емодзі написав: "Вони намагалися заглушити наш titter". Зараз цей допис уже видалений, однак в мережі залишилося багато скриншотів.

Раніше Маск уже жартував на тему слова "tits", пропонуючи створити університет із назвою "Техаський інститут технологій і науки", що англійською звучить як Texas Institute of Technology & Science. Абревіатура такої організації мала би звучати як "TITS" і, як заявив Маск 29 жовтня 2021 року, у неї був би "епічний мерч". Навчальний заклад з такою назвою не був заснований.