У 2022 році Ілон Маск закрив угоду про купівлю Twitter, ставши її єдиним власником. Тоді він віддав за компанію 44 мільярди доларів. У певний момент ця ціна – 54,20 долара за акцію – стала однією з причин, чому він намагався відмовитися від придбання, однак чим все закінчилося, ми добре знаємо.

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Що тепер

За даними Platformer і The Information, Ілон Маск оцінив Twitter у 20 мільярдів доларів. У листі, надісланому співробітникам, яку переглянула Зої Шиффер із Platformer, Маск нібито каже, що співробітники отримають гранти на акції на основі оцінки Twitter у 20 мільярдів доларів.

При цьому Маск додав, що бачить "чіткий, але складний шлях" до досягнення оцінки в 250 мільярдів доларів, що в кінцевому підсумку зробить поточні гранти на акції Twitter в 10 разів більшими, ніж зараз. Як і SpaceX, що належить Ілону Маску, Twitter також дозволить своїм працівникам переводити в готівку їхні акціонерні гранти у визначені періоди.

Нова оцінка в 20 мільярдів доларів, імовірно, відображає проблеми, які виникли через деякі з радикальних змін у соцмережі, такі як нова підписка Blue with verification, що призвела до хвилі фейкових акаунтів, і політика "загальної амністії", яка повернула деяких з найгірших користувачів Twitter. В результаті Twitter втратив деяких зі своїх найбільших рекламодавців, а нещодавній звіт Vox показав, що понад половина з 1 000 найбільших рекламодавців Twitter більше не показують рекламу на платформі.

Варто зазначити, що Маску, ймовірно, вдасться повернути якусь частину вартості компанії найближчим часом, оскільки платна підписка Twitter Blue кілька днів тому запустилася по всьому світу, а не лише в кількох країнах, як це було раніше. В Україні вона коштує 7 доларів на місяць при підписці відразу на рік, і 8 доларів на місяць при щомісячній оплаті (за умови оформлення у вебверсії, адже Google та Apple беруть додаткову комісію з платежів, яку твітер покриває коштом користувачів).