У 2023-2024 роках Rakuten Viber заблокував близько 40 000 шахраїв і спамерів на своїй платформі. Завдяки постійному моніторингу та повідомленням користувачів кількість шахрайських акаунтів зменшилася. Однак кіберзлочинці продовжують розвивати свою тактику, щоб скомпрометувати акаунти користувачів, повідомляє 24 Канал.

А тим часом ФБР закликає всіх негайно перейти на зашифровані месенджери

Як працює шахрайство

Схема полягає в тому, що шахраї надсилають повідомлення або телефонують, представляючись представниками відомих сервісів або компаній, таких як банки, мобільні оператори або платформи онлайн-оголошень.

Потім шахраї просять користувача "ввести SMS-код" під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису або активації нового мобільного тарифного плану.

Без відома користувача, цей SMS-код необхідний для активації облікового запису Viber на новому пристрої. Якщо користувач ділиться кодом, шахрай отримує контроль над його акаунтом у Viber.

Нещодавня хвиля шахрайства, пов'язана з OLX

Восени 2024 року шахраї часто маскували свої повідомлення під повідомлення від популярного онлайн-майданчика OLX. Користувачі, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, отримували прямі повідомлення із закликами продовжити обговорення у Viber або надіслати фотографії вказаних товарів.

Після цього користувачі отримували повідомлення з кодом, нібито від OLX, через Viber або SMS. Повідомлення цього коду надавало шахраю доступ до акаунту користувача у Viber.

Як захистити себе

Rakuten Viber нагадує користувачам про наступні ключові кроки, щоб не стати жертвою подібних шахрайств:

За жодних обставин не передавайте нікому коди активації та паролі.

Блокувати та повідомляти про підозрілі повідомлення. Якщо ви отримали повідомлення від людини, якої немає у вашому списку контактів, і підозрюєте, що це шахрайство, натисніть "Блокувати та повідомляти про спам" у застосунку Viber.

Повідомляйте про підозрілу активність до служби підтримки Viber через офіційну сторінку підтримки.

Обмежити повідомлення та дзвінки від невідомих контактів. Налаштуйте параметри конфіденційності в додатку, перейшовши в Налаштування → Конфіденційність → Запити. Тут ви можете обмежити запити на повідомлення та дзвінки від невідомих користувачів.

Увімкнути автоматичну перевірку спаму. Увімкніть цю функцію в Налаштуваннях → Конфіденційність → Автоматична перевірка спаму.

Використовувати ідентифікацію абонента (для користувачів Android). Увімкніть цю опцію в Налаштуваннях → Дзвінки та повідомлення → Ідентифікація абонента. Ця функція буде позначати потенційні спам-дзвінки відповідним чином.

Дивіться також 7 речей, якими не варто ділитися у Facebook задля вашої приватності та безпеки

Важливо! Користувачі ніколи не повинні ділитися особистою інформацією, кодами активації або паролями з незнайомцями.

Дотримуючись цих рекомендацій, користувачі можуть захистити свої акаунти Viber від шахрайських дій і не стати жертвами нових шахрайських схем.