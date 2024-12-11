В 2023-2024 годах Rakuten Viber заблокировал около 40 000 мошенников и спамеров на своей платформе. Благодаря постоянному мониторингу и сообщениям пользователей количество мошеннических аккаунтов уменьшилось. Однако киберпреступники продолжают развивать свою тактику, чтобы скомпрометировать аккаунты пользователей, сообщает 24 Канал.

А тем временем ФБР призывает всех немедленно перейти на зашифрованные мессенджеры

Как работает мошенничество

Схема заключается в том, что мошенники присылают сообщения или звонят, представляясь представителями известных сервисов или компаний, таких как банки, мобильные операторы или платформы онлайн-объявлений.

Затем мошенники просят пользователя "ввести SMS-код" под предлогом проверки регистрации, подтверждения учетной записи или активации нового мобильного тарифного плана.

Без ведома пользователя, этот SMS-код необходим для активации учетной записи Viber на новом устройстве. Если пользователь делится кодом, мошенник получает контроль над его аккаунтом в Viber.

Недавняя волна мошенничества, связана с OLX

Осенью 2024 года мошенники часто маскировали свои сообщения под сообщения от популярной онлайн-площадки OLX. Пользователи, которые недавно разместили объявления на платформе, получали прямые сообщения с призывами продолжить обсуждение в Viber или прислать фотографии указанных товаров.

После этого пользователи получали сообщение с кодом, якобы от OLX, через Viber или SMS. Сообщение этого кода предоставляло мошеннику доступ к аккаунту пользователя в Viber.

Как защитить себя

Rakuten Viber напоминает пользователям о следующих ключевых шагах, чтобы не стать жертвой подобных мошенничеств:

Ни при каких обстоятельствах не передавайте никому коды активации и пароли.

Блокировать и сообщать о подозрительных сообщениях. Если вы получили сообщение от человека, которого нет в вашем списке контактов, и подозреваете, что это мошенничество, нажмите "Блокировать и сообщать о спаме" в приложении Viber.

Сообщайте о подозрительной активности в службу поддержки Viber через официальную страницу поддержки.

Ограничить сообщения и звонки от неизвестных контактов. Настройте параметры конфиденциальности в приложении, перейдя в Настройки → Конфиденциальность → Запросы. Здесь вы можете ограничить запросы на сообщения и звонки от неизвестных пользователей.

Включить автоматическую проверку спама. Включите эту функцию в Настройках → Конфиденциальность → Автоматическая проверка спама.

Использовать идентификацию абонента (для пользователей Android). Включите эту опцию в Настройках → Звонки и сообщения → Идентификация абонента. Эта функция будет обозначать потенциальные спам-звонки соответствующим образом.

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Важно! Пользователи никогда не должны делиться личной информацией, кодами активации или паролями с незнакомцами.

Следуя этим рекомендациям, пользователи могут защитить свои аккаунты Viber от мошеннических действий и не стать жертвами новых мошеннических схем.