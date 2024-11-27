Мы на 24 Канале собрали краткий перечень из семи важных вещей, которыми ни в коем случае не рекомендуем делиться, как в Facebook, так и в других соцсетях.

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Контактная и основная информация

Не публикуйте на Facebook личную информацию, такую как номер телефона, адрес электронной почты и день рождения. Это может привести к нежелательным предложениям, спама или даже сделать вас мишенью для мошенничества.

Киберпреступники могут использовать такую информацию в злонамеренных целях, в частности для кражи личных данных. Просмотрите настройки своего профиля и скройте любую ненужную информацию от посторонних глаз, чтобы сохранить свое душевное спокойствие.

Информация о семье и отношениях

Информация о вашей семье или отношениях может непреднамеренно подвергнуть ваших близких таким рискам, как преследование. Чтобы защитить их частную жизнь, лучше не делиться информацией о своих родственниках, романтических партнерах или близких друзьях. Если кому-то нужно знать эти детали, лучше сообщить их приватно.

Планы путешествий

Делиться планами путешествий до или во время поездки – плохая идея. Это может стать сигналом для потенциальных злоумышленников, что ваш дом пуст. Вместо этого, подождите до возвращения, чтобы опубликовать фотографии или воспоминания из путешествия. Так вы сможете поделиться своими впечатлениями, не ставя под угрозу свою безопасность.

Регистрация местонахождения в режиме реального времени

Функция Check-In позволяет пользователям делиться своим местонахождением в определенных местах, но трансляция вашего местонахождения в реальном времени может быть рискованной. Незнакомцы могут злоупотреблять этой информацией, или она может облегчить отслеживание ваших передвижений.

Если вы хотите, чтобы друзья знали, где вы находитесь, отправьте им личное сообщение или поделитесь своим местонахождением безопасным способом.

Список друзей

Открытый список друзей может привлечь незнакомцев или мошенников, которые ищут взаимных связей, чтобы добавить вас в друзья. Сделав список друзей закрытым, вы уменьшите вероятность того, что ваша сеть станет мишенью для фишинга или схем социальной инженерии. Защита ваших связей помогает обезопасить всех.

Фотографии детей

Что может быть вредного в публикации фото собственных детей в соцсетях? А на самом деле это может иметь непредсказуемые последствия. Инструменты с искусственным интеллектом могут использовать эти изображения для создания убедительных фейков, а публичные публикации могут сделать детей уязвимыми к кибербуллингу.

Хорошо подумайте, прежде чем публиковать фотографии детей, и учитывайте их приватность и безопасность в цифровую эпоху.

Личные цели

Делиться личными целями на Facebook также не лучшее решение и вот почему. Хотя это может показаться хорошим способом получить поддержку или мотивацию, но это может иметь и обратное последствие. Положительные отзывы в виде лайков и комментариев могут создать ложное ощущение достижения, что потенциально может сбить вас с толку.

Вместо этого используйте такие инструменты, как приложения для постановки целей или личные журналы, чтобы не отставать от графика и не искать преждевременного одобрения.

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Как защитить свою приватность в цифровую эпоху

Хотя Facebook предлагает платформу для общения и обмена информацией, важно оставаться осторожным относительно того, что вы публикуете. Избегая чрезмерного распространения этих семи типов информации, вы можете защитить свою приватность, защитить своих близких и обеспечить более безопасную работу в Интернете.