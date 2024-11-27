Ми на 24 Каналі зібрали короткий перелік із семи важливих речей, якими в жодному разі не рекомендуємо ділитися, як у Facebook, так і в інших соцмережах.

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Контактна та основна інформація

Не публікуйте на Facebook особисту інформацію, таку як номер телефону, адреса електронної пошти та день народження. Це може призвести до небажаних пропозицій, спаму або навіть зробити вас мішенню для шахрайства.

Кіберзлочинці можуть використовувати таку інформацію в зловмисних цілях, зокрема для крадіжки особистих даних. Перегляньте налаштування свого профілю і приховайте будь-яку непотрібну інформацію від сторонніх очей, щоб зберегти свій душевний спокій.

Інформація про сім'ю та стосунки

Інформація про вашу сім'ю або стосунки може ненавмисно наразити ваших близьких на такі ризики, як переслідування. Щоб захистити їхнє приватне життя, краще не ділитися інформацією про своїх родичів, романтичних партнерів або близьких друзів. Якщо комусь потрібно знати ці деталі, краще повідомити їх приватно.

Плани подорожей

Ділитися планами подорожей до або під час поїздки – погана ідея. Це може стати сигналом для потенційних зловмисників, що ваша оселя порожня. Замість цього, зачекайте до повернення, щоб опублікувати фотографії або спогади з подорожі. Так ви зможете поділитися своїми враженнями, не ставлячи під загрозу свою безпеку.

Реєстрація місцезнаходження в режимі реального часу

Функція Check-In дозволяє користувачам ділитися своїм місцезнаходженням у певних місцях, але трансляція вашого місцезнаходження в реальному часі може бути ризикованою. Незнайомці можуть зловживати цією інформацією, або вона може полегшити відстеження ваших пересувань.

Якщо ви хочете, щоб друзі знали, де ви знаходитесь, надішліть їм приватне повідомлення або поділіться своїм місцезнаходженням безпечним способом.

Список друзів

Відкритий список друзів може привабити незнайомців або шахраїв, які шукають взаємних зв'язків, щоб додати вас у друзі. Зробивши список друзів закритим, ви зменшите ймовірність того, що ваша мережа стане мішенню для фішингу або схем соціальної інженерії. Захист ваших зв'язків допомагає убезпечити всіх.

Фотографії дітей

Що може бути шкідливого у публікуванні фото власних дітей у соцмережах? А насправді це може мати непередбачувані наслідки. Інструменти зі штучним інтелектом можуть використовувати ці зображення для створення переконливих фейків, а публічні публікації можуть зробити дітей вразливими до кібербулінгу.

Добре подумайте, перш ніж публікувати фотографії дітей, і зважайте на їхню приватність та безпеку в цифрову епоху.

Особисті цілі

Ділитися особистими цілями на Facebook також не найкраще рішення і ось чому. Хоч це може здатися гарним способом отримати підтримку або мотивацію, але це може мати і зворотний наслідок. Позитивні відгуки у вигляді лайків та коментарів можуть створити хибне відчуття досягнення, що потенційно може збити вас з пантелику.

Замість цього використовуйте такі інструменти, як додатки для постановки цілей або приватні журнали, щоб не відставати від графіка і не шукати передчасного схвалення.

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Як захистити свою приватність у цифрову епоху

Хоча Facebook пропонує платформу для спілкування та обміну інформацією, важливо залишатися обережним щодо того, що ви публікуєте. Уникаючи надмірного поширення цих семи типів інформації, ви можете захистити свою приватність, захистити своїх близьких і забезпечити більш безпечну роботу в Інтернеті.