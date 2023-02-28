Облікові записи, які брешуть на користь російського терористичного уряду, використовують нову платну систему перевірки Twitter, щоб бути помітнішими для користувачів. Як заявляє джерело, це є ще однією ознакою того, що поглинання компанії Маском прискорює поширення політично мотивованої дезінформації.

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Маск і російська пропаганда

Ці акаунти стверджують, що базуються за межами Росії, тому можуть оплачувати перевірку, не наражаючись на санкції США. Але вони поширюють статті з контрольованих державою ЗМІ, заяви російських чиновників і брехню про Україну. До такого висновку прийшла дослідницька група Reset.

Один з акаунтів, який нібито базується в Сан-Франциско, описує себе англійською мовою як "Антивоєнний. Ніякого woke-руху. Ніякого BLM. Ніяких гендерних займенників. Ніяких Берні/Трампа/ДеСантоса/БайденаХарріс. Ніякого л*йна. Тільки антиімперіалізм". На аватарі – жінка в хутряній шапці з гербом СРСР.

Інша англомовна сторінка стверджує, що "робить свій внесок, щоб зупинити західну підтримку української військової машини". Вона називає себе "проблиском крізь стіну західної пропаганди".

Більшість таких акаунтів, виявлених Reset, були створені минулого року, на початку повномасштабного вторгнення. Архівні вебсторінки показують, що вони не мали синіх галочок до недавнього часу. Однак отримали їх після того, як новий власник Twitter Ілон Маск запровадив платну модель верифікації та заявив, що поетапно відмовиться від старих перевірок, які ідентифікували політиків, журналістів та інших відомих діячів і відсіювали самозванців.

Ба більше, соцмережа планує зробити твіти й відповіді від таких платних підписників ще більш помітними в стрічці новин і пошуку Twitter. Але деякі з акаунтів вже отримують більше переглядів протягом останніх тижнів: Маск сам "підвищив популярність одного з акаунтів", відповідаючи на його твіти, в тому числі на повідомлення, яке поширювало брехню про те, що в Україні загинули тисячі військовослужбовців НАТО.

У Reset заявили, що цей сплеск свідчить про серйозну проблему з системою, оскільки вона дозволяє анонімним акаунтам купувати верифікацію і мати краще місце в пошуковій видачі та рекомендаціях.

Виявлені акаунти відкрито поширюють контент російських державних ЗМІ, пов'язану з Кремлем дезінформацію про конфлікт в Україні й відверту пропаганду війни,

– пише група.

Колишні співробітники та дослідники дезінформації раніше звинувачували компанію в тому, що вона звільнила багатьох регіональних експертів, які оцінювали операції впливу, розпустила консультативну раду з безпеки та повернула акаунти, які були заблоковані за мову ненависті й поширення брехні.

Відомо також про щонайменше двоє членів афганського режиму Талібан, які щомісяця платили в доларах за блакитні галочки, доки ЗМІ не повідомили про це минулого місяця. Після цих повідомлень їхні відмітки верифікації були видалені.

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Starlink, вибори та фабрика тролів

Компанія Маска SpaceX відіграла важливу роль в обороні України, надавши тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які дозволили підтримувати інтернет-послуги, попри російські атаки на інфраструктуру. Але разом із тим раніше від директорки компанії Ґвінн Шотвелл пролунали заяви про обмеження використання технології в наступальних військових цілях. Сам же Маск відзначився скандальним "мирним планом" для України, який виявився дуже зручним для Росії та її агресивних планів. Тому, як пише джерело, ставлення Twitter до Росії опинилося під особливою увагою.

Хоча Росія вимагає від своїх інтернет-провайдерів блокувати доступ до Twitter, платформа все ще лишається місцем, де росіяни діляться анонімними новинами та дискутують. Вони можуть отримати доступ до сервісу через VPN, тоді як зростаючі ряди емігрантів роблять свій внесок в обговорення й пропаганду цілком вільно.

Washington Post також згадує президентські вибори 2016 року в США, коли громадськість дізналася про "Російське агентство інтернет-досліджень", яке ми більше знаємо під назвою "Фабрика тролів". Ця організація займається поширенням російської пропаганди в інтернеті, провокуванням скандалів на політичному ґрунті, дискредитацією опозиції (якщо припустити, що вона взагалі в Росії існує), формуванням потрібної уряду суспільної думки. Активність цієї групи була особливо помітною в Twitter і Facebook, коли вона намагалася вплинути на вибори на користь Дональда Трампа. Як і у випадку з деякими новими акаунтами, працівники "фабрики тролів" зазвичай видавали себе за патріотично налаштованих американців.

Варто зазначити, що російський олігарх Євгєній Пригожин не так давно заявив, що саме він не лише фінансував "Агентство інтернет-досліджень", але й створив його та керував ним". Він також є творцем і керівником ПВК "Вагнер", яка сьогодні активно діє в Україні.

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Twitter не зважає

Йоель Рот, який до листопада очолював відділ довіри та безпеки Twitter, повідомив ЗМІ, що він залишився в Twitter після поглинання компанії Маском, щоб боротися з таким оманливим іноземним впливом на вибори. Однак згодом він усе ж подав у відставку й цього місяця свідчив у Сенаті США, що тисячі автоматизованих акаунтів російської пропаганди все ще перебувають на платформі.

Масштабні скорочення та відставки Маска, які тривають і досі, різко зменшили кількість працівників, які займаються боротьбою з кампаніями впливу загалом. З компанії також нещодавно пішов "останній експерт платформи з питань Росії". Аналогічна втрата експерта по Китаю мала негативні наслідки раніше. Критикам китайського режиму стало важче боротися з неправомірним призупиненням їхніх облікових записів, про що раніше вони розповіли в інтерв'ю, надавши скриншоти десятків акаунтів, яких видалили з пошуку або тижнями тримали заблокованими "за спам".

Повертаючись до Росії

Підтверджені проросійські акаунти, виявлені Reset, використовують різні підходи. Деякі з них подають себе як незалежні ЗМІ. Інші поширюють брехливий англомовний контент на військову тематику, розповідають історії російських військових, показують відео успішних атак, пов'язують українців з нацистами, перекладають виступи Путіна англійською для західної аудиторії тощо. При чому кількість підписників у них сягає десятків тисяч, а іноді й сотень.

Серед найпопулярніших сторінок – Runews, яка існувала понад 10 років, перш ніж отримала блакитну відмітку верифікації 6 лютого. Саме вона опублікувала повідомлення про загибель солдатів НАТО, про яке ми згадали раніше. В цій заяві стверджувалось, що "157 000 українських солдатів і 2 458 солдатів НАТО загинули у війні". Маск прокоментував її так: "Трагічна втрата життя". Це зробило твіт Runews видимим для 130 мільйонів його підписників і запустило ланцюжок обговорень.

Згідно з аналізом публічних даних, проведеним Post, кількість показів твітів Runews перевищила 10 мільйонів і залишається набагато вищою, ніж раніше.

Описуючи себе як "громадянського журналіста", цей акаунт охоплює аудиторію в понад 260 000 підписників, вдаючись до грубої пропаганди.

Наприклад, нещодавно там публікували кілька пропозицій для штату Огайо "оголосити себе частиною України в надії отримати допомогу від адміністрації Байдена". Журналісти звертають увагу, що в цьому повідомленні автори пропустили артикль "the", що є поширеною помилкою серед носіїв російської мови.

Акаунт "регулярно використовує контент російських державних ЗМІ, таких як RT International або пропагандистки Маргарити Симоньян, висміює ЄС, НАТО, Україну, Захід в цілому і явно підтримує дії Росії у війні. Велика частка його контенту спрямована на "республіканський твіттер США".

Кількість російських фейків постійно росте. У більшості з них мало підписників, але вони можуть переповнити дискусії відповідями на підтримку Путіна, зібравшись разом.

Теорії змови виходять на сцену

За словами дослідника Марка Оуена Джонса, професора Університету Хамада Бін Халіфа в Катарі, проросійську дезінформацію просувають не лише акаунти тролів, керовані людьми, але й автоматизовані. Джонс виявив, що група впливових осіб просувала теорію змови, згідно з якою Сполучені Штати спричинили землетрус у Туреччині як покарання за спротив країни розширенню НАТО. Їхні твіти посилювалися тисячами акаунтів, у тому числі сотнями сторінок, які були створені одночасно протягом кількох днів у жовтні та квітні минулого року.

Ті ж самі сторінки раніше писали про те, що Володимир Зеленський є військовим злочинцем, розповідає Джонс, додаючи, що автори цих облікових записів переважно мають в описі абревіатуру MAGA (Make America Great Again або Зробімо Америку великою знову), що є головним лозунгом Дональда Трампа на виборах президента США.